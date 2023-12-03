Ослепил встречный автомобиль — в Харьковской области автобус с детьми попал в ДТП
На автодороге у поселка Коротич в Харьковской области вечером 1 декабря произошло ДТП с участием автобуса с детьми. Водитель транспортного средства не справился с управлением и столкнулся с бетонными блоками.
Об этом сообщает полиция Харьковщины.
В Харьковской области автобус с детьми попал в ДТП
Отмечается, что автобус возвращался из Полтавы в Харьков, а в салоне транспортного средства находилась детская баскетбольная команда — 49 детей. Их сопровождал тренер и родители.
Водитель автобуса объяснил, что его ослепил фарами встречный автомобиль, в результате чего он не справился с управлением и столкнулся с бетонными блоками.
В результате столкновения повреждения получила мать одного из участников команды, у нее ссадины на лице.
Медицинскую помощь на месте оказали двоим детям. Состояние у всех остальное удовлетворительное, в больницу их не доставляли.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что 3 декабря в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадали четыре человека.
Кроме того, сегодня утром, 3 декабря, спасатели получили сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе водитель грузовика не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Читайте Новини.LIVE!