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Ослепил встречный автомобиль — в Харьковской области автобус с детьми попал в ДТП

3 декабря 2023 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ослепил встречный автомобиль — в Харьковской области автобус с детьми попал в ДТП
Избит автобус в результате ДТП. Фото: полиция Харьковщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На автодороге у поселка Коротич в Харьковской области вечером 1 декабря произошло ДТП с участием автобуса с детьми. Водитель транспортного средства не справился с управлением и столкнулся с бетонными блоками.

Об этом сообщает полиция Харьковщины.

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В Харьковской области автобус с детьми попал в ДТП

Отмечается, что автобус возвращался из Полтавы в Харьков, а в салоне транспортного средства находилась детская баскетбольная команда — 49 детей. Их сопровождал тренер и родители.

Водитель автобуса объяснил, что его ослепил фарами встречный автомобиль, в результате чего он не справился с управлением и столкнулся с бетонными блоками.

В результате столкновения повреждения получила мать одного из участников команды, у нее ссадины на лице.

Медицинскую помощь на месте оказали двоим детям. Состояние у всех остальное удовлетворительное, в больницу их не доставляли.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ДТП с участием автобуса. Фото: полиция Харьковщины

Напомним, что 3 декабря в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Кроме того, сегодня утром, 3 декабря, спасатели получили сообщение о том, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе водитель грузовика не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

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