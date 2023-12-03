Засліпив зустрічний автомобіль — на Харківщині автобус з дітьми потрапив у ДТП
На автошляху поблизу селища Коротич у Харківській області увечері 1 грудня сталася ДТП за участі автобуса з дітьми. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням та зіштовхнувся з бетонними блоками.
Про це повідомляє поліція Харківщини.
На Харківщині автобус з дітьми потрапив у ДТП
Зазначається, що автобус повертався з Полтави до Харкова, а у салоні транспортного засобу знаходилась дитяча баскетбольна команда — 49 дітей. Їх супроводжував тренер та батьки.
Водій автобуса пояснив, що його осліпив фарами зустрічний автомобіль, внаслідок чого він не впорався з керуванням та зіштовхнувся з бетонними блоками.
Внаслідок зіткнення ушкодження отримала мати одного з учасників команди, в неї садна на обличчі.
Медичну допомогу на місці надали двом дітям. Стан в усіх решта задовільний, до лікарні їх не доставляли.
Наразі всі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, що 3 грудня в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Внаслідок події постраждало чотири особи.
Крім того, сьогодні вранці, 3 грудня рятувальники отримали повідомлення про те, що на трасі Київ-Чоп в селі Сможе водій вантажівки не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав в кювет та перекинувся.
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