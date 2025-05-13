Заместитель мэра Лозовой не вернулся из командировки в Чехию

Заместитель мэра Лозовой Алексей Корпан. Фото: Лозовской городской совет

Заместитель городского головы Лозовой Харьковской области Алексей Корпан не вернулся из командировки в Чехию. Сейчас чиновник не выходит на связь.

Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский во вторник, 13 мая в Facebook.

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Заместитель мэра Лозовой не вернулся из заграничной командировки

По информации мэра Лозовой, его заместитель Алексей Корпан не вернулся из командировки в одну из стран Европы.

Как сообщил городской голова, чиновник поехал в Чехию в начале мая для налаживания сотрудничества в сфере первичной медицины и поставки оборудования. С 7 мая он не выходит на связь.

По словам мэра, на днях Корпан появился в соцсетях, однако на звонки не отвечает.

В то же время в местных пабликах распространяют информацию, что чиновник мог уехать через Европу в Россию.

"Третий день недоразумения, слухи ходят о моем заместителе Алексее Корпане, что он якобы сбежал за границу. Поэтому сообщаю: в начале мая он выехал в командировку в республику Чехия по вопросам сотрудничества и предоставления нашей громаде оборудования для первичной медицины. С седьмого числа он перестал быть на связи. Вчера появился в других сетях. На звонки не отвечает", — прокомментировал инцидент мэр Лозовой.

В то же время он подчеркнул, что если Корпан предал Украину, то правоохранители будут заниматься этим вопросом.

"Безусловно, если он предал наше государство — в голове у меня это не укладывается, — правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом. Все будет в правовом поле", — подытожил Зеленский.

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