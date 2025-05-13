Заступник мера Лозової не повернувся із відрядження до Чехії

Заступник мера Лозової не повернувся із відрядження — що відомо
Заступник міського голови Лозової Харківської області Олексій Корпан не повернувся із відрядження до Чехії. Наразі посадовець не виходить на зв’язок.
Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський у вівторок, 13 травня у Facebook.
Заступник мера Лозової не повернувся із закордонного відрядження
За інформацією мера Лозової, його заступник Олексій Корпан не повернувся з відрядження до однієї з країн Європи.
Як повідомив міський голова, посадовець поїхав до Чехії на початку травня для налагодження співпраці у сфері первинної медицини та постачання обладнання. З 7 травня він не виходить на зв'язок.
За словами мера, днями Корпан з’явився в соцмережах, однак на дзвінки не відповідає.
Водночас у місцевих пабліках поширюють інформацію, що чиновник міг виїхати через Європу до Росії.
"Третій день непорозуміння, чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: на початку травня він виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого числа він перестав бути на зв’язку. Вчора з’явився в інших мережах. На дзвінки не відповідає", — прокоментував інцидент мер Лозової.
Водночас він наголосив, що якщо Корпан зрадив Україну, то правоохоронці будуть займатися цим питанням.
"Безумовно, якщо він зрадив нашу державу — в голові у мене це не вкладається, — правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Все буде у правовому полі", — підсумував Зеленський.
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