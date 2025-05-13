Заступник мера Лозової не повернувся із відрядження до Чехії

Заступник мера Лозової Олексій Корпан. Фото: Лозівська міська рада

Заступник міського голови Лозової Харківської області Олексій Корпан не повернувся із відрядження до Чехії. Наразі посадовець не виходить на зв’язок.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський у вівторок, 13 травня у Facebook.

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Заступник мера Лозової не повернувся із закордонного відрядження

За інформацією мера Лозової, його заступник Олексій Корпан не повернувся з відрядження до однієї з країн Європи.

Як повідомив міський голова, посадовець поїхав до Чехії на початку травня для налагодження співпраці у сфері первинної медицини та постачання обладнання. З 7 травня він не виходить на зв'язок.

За словами мера, днями Корпан з’явився в соцмережах, однак на дзвінки не відповідає.

Водночас у місцевих пабліках поширюють інформацію, що чиновник міг виїхати через Європу до Росії.

"Третій день непорозуміння, чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: на початку травня він виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого числа він перестав бути на зв’язку. Вчора з’явився в інших мережах. На дзвінки не відповідає", — прокоментував інцидент мер Лозової.

Водночас він наголосив, що якщо Корпан зрадив Україну, то правоохоронці будуть займатися цим питанням.

"Безумовно, якщо він зрадив нашу державу — в голові у мене це не вкладається, — правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Все буде у правовому полі", — підсумував Зеленський.

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