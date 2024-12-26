Блогер-пропагандист дискредитировал Украину и попал под суд

Осудили харьковчанина, сбежавшего в РФ — распространял фейки
Пророссийский блогер, распространявший фейки и оправдывавший вооруженную агрессию РФ, заочно осужден. Он получил 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает спикер в Управление СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.
Детали дела
Осужденный — 55-летний житель Харьковщины. Во время временной оккупации части региона он вместе с семьей бежал в Россию. Там он начал активно публиковать материалы, направленные на дискредитацию Украины, оправдание агрессии РФ и восхваление кремлевского режима.
Для распространения пропаганды мужчина использовал свои страницы в популярных соцсетях, распространяя дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине.
Расследование и приговор
СБУ разоблачила его противоправную деятельность осенью 2023 года. Экспертиза подтвердила, что в публикациях содержатся публичные призывы к преступным действиям. Суд признал мужчину виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- ч. 1, 2 ст. 436-1 — распространение символики коммунистического тоталитарного режима;
- ч. 2, 3 ст. 436-2 — оправдание вооруженной агрессии РФ, оккупации части Украины, глорификация военных РФ.
Срок отбывания наказания начнется с момента фактического задержания осужденного.
Работа СБУ
Документирование преступления совершили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блоггеру из Киева, который снимал "скандальные" стримы и провоцировал военнослужащих. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Кроме того, в Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
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