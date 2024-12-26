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Осудили харьковчанина, сбежавшего в РФ — распространял фейки

26 декабря 2024 23:29
Катерина Османская - Редактор
Блогер-пропагандист дискредитировал Украину и попал под суд
Молоток судьи. Фото: Pexels
Катерина Османская - Редактор

Пророссийский блогер, распространявший фейки и оправдывавший вооруженную агрессию РФ, заочно осужден. Он получил 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает спикер в Управление СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

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Блогер-пропагандист. Фото: Владислав Абдула

Детали дела

Осужденный — 55-летний житель Харьковщины. Во время временной оккупации части региона он вместе с семьей бежал в Россию. Там он начал активно публиковать материалы, направленные на дискредитацию Украины, оправдание агрессии РФ и восхваление кремлевского режима.

Для распространения пропаганды мужчина использовал свои страницы в популярных соцсетях, распространяя дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине.

Расследование и приговор

СБУ разоблачила его противоправную деятельность осенью 2023 года. Экспертиза подтвердила, что в публикациях содержатся публичные призывы к преступным действиям. Суд признал мужчину виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 1, 2 ст. 436-1 — распространение символики коммунистического тоталитарного режима;
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 — оправдание вооруженной агрессии РФ, оккупации части Украины, глорификация военных РФ.

Срок отбывания наказания начнется с момента фактического задержания осужденного.

Работа СБУ

Документирование преступления совершили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блоггеру из Киева, который снимал "скандальные" стримы и провоцировал военнослужащих. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, в Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Харьков блогеры госизмена война в Украине судебные решения

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