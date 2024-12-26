Блогер-пропагандист дискредитував Україну і потрапив під суд

Молоток судді. Фото: Pexels

Проросійського блогера, який поширював фейки та виправдовував збройну агресію РФ, заочно засуджено. Він отримав 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє речник в Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула.

Читайте також:

Блогер-пропагандист. Фото: Владислав Абдула

Деталі справи

Засуджений — 55-річний мешканець Харківщини. Під час тимчасової окупації частини регіону він разом із родиною втік до Росії. Там він почав активно публікувати матеріали, спрямовані на дискредитацію України, виправдання агресії РФ та вихваляння кремлівського режиму.

Для поширення пропаганди чоловік використовував свої сторінки в популярних соцмережах, розповсюджуючи дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Розслідування та вирок

СБУ викрила його протиправну діяльність восени 2023 року. Експертиза підтвердила, що в публікаціях містяться публічні заклики до злочинних дій. Суд визнав чоловіка винним за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;

ч. 1, 2 ст. 436-1 — поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму;

ч. 2, 3 ст. 436-2 — виправдовування збройної агресії РФ, окупації частини України, глорифікація військових РФ.

Строк відбування покарання почнеться з моменту фактичного затримання засудженого.

Робота СБУ

Документування злочину здійснили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру з Києва, який знімав "скандальні" стріми та провокував військовослужбовців. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, у Києві викрили так зване "детективне агентство", яке незаконно стежило за людьми. Одному з обвинувачених вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.