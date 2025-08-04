Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 5 августа

Засушливая жара — до скольких раскалится в Харькове завтра
Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 16:09
Женщина возле фонтана. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харькове и области завтра, 5 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики не прогнозируют осадков, а температура воздуха будет жаркой.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
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Погода в Харькове и области 5 августа
В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С;
- в Харькове ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.
Напомним, магнитных бурь на Земле не ожидается 4 августа. В течение последних 24 часов произошло десять вспышек класса С.
Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине в течение недели, 4-10 августа. Местами синоптики прогнозируют дожди.
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