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Главная Харьков Засушливая жара — до скольких раскалится в Харькове завтра

Засушливая жара — до скольких раскалится в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 16:09
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 5 августа
Женщина возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 5 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики не прогнозируют осадков, а температура воздуха будет жаркой.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

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Погода в Украине 5 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С;
  • в Харькове ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

Напомним, магнитных бурь на Земле не ожидается 4 августа. В течение последних 24 часов произошло десять вспышек класса С.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине в течение недели, 4-10 августа. Местами синоптики прогнозируют дожди.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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