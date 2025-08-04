Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 5 серпня

Жінка біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 5 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики не прогнозують опадів, а температура повітря буде спекотною.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 5 серпня

Протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 5 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по області вночі +14...+19 °С, вдень +26...+31 °С;

у Харкові вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.

Нагадаємо, магнітних бур на Землі не очікується 4 серпня. Протягом останніх 24 годин сталося десять спалахів класу С.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні протягом тижня, 4-10 серпня. Місцями синоптики прогнозують дощі.