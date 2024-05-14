В Харьковской области разоблачен делок, который помогал уклонистам выехать за границу

Разоблачение злоумышленника. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области разоблачили дельца, который помогал уклонистам уехать за границу. Для этого он оформлял для мужчин призывного возраста медицинскую документацию за 11 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской окружной прокуратуры во вторник, 14 мая.

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Задержанный. Фото: Харьковская областная прокуратура

Как злоумышленник заманивал "клиентов"

О подозрении сообщили 44-летнему харьковчанину, разработавшему план незаконного обогащения. По данным следствия, он официально нигде не работал.

Мужчина подыскивал военнообязанных лиц, желавших уехать за границу, и предлагал им свои "услуги". Делок отмечал, что может повлиять на сотрудников одной из харьковских городских клинических многопрофильных больниц и обещал помочь в выдаче документов, которые дают право беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

В частности, в середине марта 2024 г. злоумышленник сообщил одному из "клиентов", что может помочь ему выехать за пределы Украины в качестве лица, сопровождающего свою мать для прохождения лечения. Такая "услуга" стоила 11 тысяч долларов США.

Выявлены деньги за "услуги". Фото: Харьковская областная прокуратура

Подозреваемый пообещал оформить соответствующую документацию, в том числе приглашения из медицинского учреждения из-за границы по имени матери "клиента", и подчеркнул, что никакие обследования проходить не нужно.

Правонарушителя задержали вечером 9 мая этого года, при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступления, а также "клиентов" дельца.

Напомним, военного капеллана Христианской Евангельской церкви "Голос Истины" из Черновцов задержали за организацию незаконного пересечения границы для мужчины призывного возраста. Капеллана задержали после получения 20 тыс. евро во Львовской области.

Кстати, украинские пограничники ежедневно не выпускают за пределы государства около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.

Ранее мы сообщали о том, что мужчины, избегающие мобилизации и пытающиеся нелегально уехать из Украины, переодеваются в женские вещи, прячутся в беби-боксах и "тайных" отсеках автобусов и автомобилей. Пограничники находят уклоняющихся с помощью служебных собак, тепловизоров и беспилотников.