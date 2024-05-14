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Затримано ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон за 11 тис. доларів

14 травня 2024 16:13
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На Харківщині викрили ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон
Викриття зловмисника. Фото: Харківська обласна прокуратура
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Харківщині викрили ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Для цього він оформлював для чоловіків призовного віку медичну документацію за 11 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Харківської окружної прокуратури у вівторок, 14 травня.

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ділок
Затриманий. Фото: Харківська обласна прокуратура

Як зловмисник заманював "клієнтів"

Про підозру повідомили 44-річному харків’янину, який розробив план незаконного збагачення. За даними слідства, він офіційно ніде не працював.

Чоловік підшукував військовозобов’язаних осіб, які мали бажання виїхати за кордон, і пропонував їм свої "послуги". Ділок зазначав, що може повпливати на співробітників однієї з харківських міських клінічних багатопрофільних лікарень та обіцяв посприяти у видачі документів, які дають право безперешкодно перетинати державний кордон України.

Зокрема, в середині березня 2024 року зловмисник повідомив одному з "клієнтів", що може допомогти йому виїхати за межі України у якості особи, що супроводжує свою матір для проходження лікування. Така "послуга" коштувала 11 тисяч доларів США.

 

гроші
Виявлені гроші за "послуги". Фото: Харківська обласна прокуратура

Підозрюваний пообіцяв оформити відповідну документацію, у тому числі запрошення з медичного закладу з-за кордону на ім’я матері "клієнта", та наголосив, що жодні обстеження проходити не потрібно.

Правопорушника затримали ввечері 9 травня цього року, під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також "клієнтів" ділка.

Нагадаємо, військового капелана Християнської Євангельської церкви "Голос Істини" з Чернівців затримали за організацію незаконного перетину кордону для чоловіка призовного віку. Капелана затримали після отримання 20 тис. євро на Львівщині.

До слова, українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

Раніше ми повідомляли про те, що чоловіки, які уникають мобілізації та намагаються нелегально виїхати з України, перевдягаються у жіночі речі, ховаються у бебі-боксах і "таємних" відсіках автобусів та автомобілів. Прикордонники знаходять ухилянтів за допомогою службових собак, тепловізорів і безпілотників.

кордон
Харків
правосуддя
Харківська область
прокуратура
військовий призов
мобілізація
ухилянти

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