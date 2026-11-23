Люди на улице во время снегопада. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковскую область надвигается непогода с дождями, мокрым снегом и сильным ветром. Во вторник, 24 ноября, порывы ветра будут достигать 20 м/с, а на дорогах местами образуется гололед. В последующие дни температура воздуха будет постепенно снижаться, а осадки прекратятся. Самой холодной ожидается вторая половина недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Во вторник, 24 ноября, в Харьковской области и в областном центре прогнозируются опасные метеорологические явления. В течение суток ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15–20 м/с.

Ночью пройдут значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами также будут выпадать снег и мокрый снег, возможны слабые метели. На дорогах местами образуется гололед. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности — желтый.

Погода в Харькове 24 ноября

В Харькове во вторник будет облачно. Ночью ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а днём — снег и мокрый снег. Также возможна слабая метель. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +0…+2 °C.

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Прогноз по Харьковской области

В районах области погодные условия будут схожими. Ночью прогнозируется сильный дождь, местами с мокрым снегом. Днем осадки местами перейдут в снег, возможны слабые метели. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +5 °C.

Прогноз на 25–28 ноября

В ближайшие дни в Харьковской области станет холоднее, а количество осадков постепенно уменьшится.

25 ноября: облачно с прояснениями, небольшие дожди и мокрый снег. На дорогах местами гололед. Ветер западный, 7–12 м/с, днём местами порывы до 15–20 м/с. Температура ночью составит -5…0 °C, днём — от -2 до +3 °C.

26 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Северо-западный ветер — 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Ночью ожидается -7…-2 °C, днём — -5…0 °C.

27 ноября: осадков не прогнозируется. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -7…-2 °C, днём — -5…0 °C.

28 ноября: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -9…-4 °C, днём будут показывать -5…0 °C.

Климатические данные Харькова

По многолетним наблюдениям с 1945 по 2025 год, 23 ноября в Харькове фиксировались следующие температурные показатели:

Минимальная температура составила -18,6 °C в 1998 году.

Максимальная температура достигла +12,2 °C в 2025 году.

Среднесуточная температура по климатической норме 1991–2020 годов составляет -0,3 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 08:00 23 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области находился в пределах нормы. Показатели составляли: в Золочеве — 15 мкР/ч, Харькове — 14, Богодухове — 14, Коломаке — 13, Печенигах — 12, Слобожанском — 15, Берестине — 14, Лозовой — 13 и Изюме — 12 мкР/ч.

Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Все зафиксированные показатели ниже этого предела.

Отметим, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также мы писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.