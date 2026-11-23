Люди на вулиці під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщину насувається негода з дощами, мокрим снігом і сильним вітром. У вівторок, 24 листопада, пориви вітру сягатимуть 20 м/с, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця. У наступні дні температура повітря поступово знижуватиметься, а опади припиняться. Найхолоднішою очікується друга половина тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Штормове попередження

У вівторок, 24 листопада, на Харківщині та в обласному центрі прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Протягом доби очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с.

Уночі пройдуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень місцями також випадатимуть сніг і мокрий сніг, можливі слабкі хуртовини. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Через негоду оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Погода в Харкові 24 листопада

У Харкові у вівторок буде хмарно. Уночі очікується значний дощ із мокрим снігом, а вдень — сніг і мокрий сніг. Також можлива слабка хуртовина. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +0…+2 °C.

Читайте також:

Прогноз по Харківській області

У районах області погодні умови будуть схожими. Уночі прогнозують значний дощ, місцями з мокрим снігом. Удень опади подекуди перейдуть у сніг, можливі слабкі хуртовини. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до +5 °C.

Прогноз на 25–28 листопада

У наступні дні на Харківщині стане холодніше, а опадів поступово поменшає.

25 листопада: хмарно з проясненнями, невеликі дощі та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7–12 м/с, удень подекуди пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме -5…0 °C, вдень — від -2 до +3 °C.

26 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Північно-західний вітер — 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Уночі очікується -7…-2 °C, удень — -5…0 °C.

27 листопада: опадів не прогнозують. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -7…-2 °C, удень — -5…0 °C.

28 листопада: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -9…-4 °C, удень показуватимуть -5…0 °C.

Кліматичні дані Харкова

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 23 листопада у Харкові фіксували такі температурні показники:

Мінімальна температура становила -18,6 °C у 1998 році.

Максимальна температура сягнула +12,2 °C у 2025 році.

Середньодобова температура за кліматичною нормою 1991–2020 років становить -0,3 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 08:00 23 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області перебував у межах норми. Показники становили: у Золочеві — 15 мкР/год, Харкові — 14, Богодухові — 14, Коломаку — 13, Печенігах — 12, Слобожанському — 15, Берестині — 14, Лозовій — 13 та Ізюмі — 12 мкР/год.

Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Усі зафіксовані показники нижчі за цю межу.

Зазначимо, через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також ми писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.