Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды для Харькова на завтра

Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра погода готовит жителям Харьковской области резкое изменение погодных условий. Жителей призывают быть осторожными, находясь на улице. Кроме того, уже в ближайшее время тёплые и сухие дни сменятся сильными шквалами, грозовыми дождями и заметным похолоданием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). В течение утра и дня 5 сентября в городе и области ожидаются мощные порывы юго-западного ветра со скоростью 17–22 м/с. Жителей призывают быть осторожными вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Прогноз на субботу, 5 сентября

В первый выходной недели в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без значительных осадков, то уже днем атмосферный фронт принесет локальные дожди и грозы.

По области: в ночные часы температура воздуха будет колебаться от +12° до +17°. Днём столбики термометров поднимутся до высоких значений +23…+28°.

В Харькове: ночью осадков не ожидается, температура составит +15…+17°. Днём пройдёт кратковременный дождь, а воздух прогреется до +26…+28°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на приближение осадков, продолжительная засуха удерживает уровень пожарной опасности на максимуме. По данным метеорологов, 5 сентября на всей территории Харьковской области зафиксирован чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. Красная зона охватывает Харьков, Золочев, Богодухов, Коломак, Слобожанское, Берестин, Лозовую, Изюм, Великий Бурлук и Купянск. Спасатели призывают воздержаться от разведения открытого огня.

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Прогноз погоды на 6–14 сентября

В дальнейшем температура значительно снизится, а погода приобретет выраженный осенний характер:

6 сентября: полная облачность. Пройдут дожди (ночью местами сильные). Ветер северо-западный, 7–12 м/с с дневными порывами до 15–20 м/с. Ночь будет теплой (+12…+17°), а вот днем температура опустится до +18…+23°.

7 сентября: облачно с прояснениями. Небольшой дождь ожидается только ночью, день пройдет без значительных осадков. Сохранятся порывы ветра до 15–20 м/с. Воздух охладится: ночью +8…+13°, днём +17…+22°.

8–9 сентября: установится сухая и прохладная погода с переменной облачностью. Ночная температура опустится до +5…+10°, а днем ожидается от +17…+22° во вторник до +21…+26° в среду.

10–14 сентября: по предварительным данным Укргидрометцентра, осадков не предвидится. В область вернется приятная теплая погода: ночью +11…+18°, днем воздух прогреется до +22…+29°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно изменят движение транспорта на одной из важных городских улиц. Ограничения введут из-за работ на газопроводе. Часть троллейбусов переведут на измененные маршруты. Для пассажиров также организуют временное автобусное сообщение, которое должно заменить троллейбусы на время реконструкции.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.