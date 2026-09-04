Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди для Харкова на завтра

Жінка йде по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра погода готує жителям Харківської області різку зміну умов. Жителів закликають бути уважними перебуваючи на вулиці. Крім того, вже найближчим часом теплі й сухі дні поступиться місцем сильним шквалам, грозовим дощам та відчутному похолоданню.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Упродовж ранку та дня 5 вересня по місту й області очікуються потужні пориви південно-західного вітру зі швидкістю 17–22 м/с. Жителів закликають бути уважними поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Прогноз на суботу, 5 вересня

У перший вихідний тижня в регіоні утримається хмарна погода з проясненнями. Якщо ніч мине без істотних опадів, то вже вдень атмосферний фронт принесе локальні дощі та грози.

По області: у нічні години температура повітря коливатиметься від +12° до +17°. Удень стовпчики термометрів ще піднімуться до високих +23…+28°.

У Харкові: вночі буде без істотних опадів при температурі +15…+17°. Удень пройде короткочасний дощ, а повітря прогріється до +26…+28°.

Пожежна небезпека в регіоні

Незважаючи на наближення опадів, тривала посуха залишає рівень пожежної загрози на максимумі. За даними метеорологів, 5 вересня на всій території Харківщини зафіксовано надзвичайний (5 клас) рівень пожежної небезпеки. Червона зона охоплює Харків, Золочів, Богодухів, Коломак, Слобожанське, Берестин, Лозову, Ізюм, Великий Бурлук та Куп'янськ. Рятувальники закликають утриматися від розведення відкритого вогню.

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Прогноз погоди на 6–14 вересня

Надалі температурний фон суттєво знизиться, а погода набуде вираженого осіннього характеру:

6 вересня: суцільна хмарність. Пройдуть дощі (вночі місцями значні). Вітер північно-західний, 7–12 м/с із денними поривами до 15–20 м/с. Ніч буде теплою (+12…+17°), а ось удень температура впаде до +18…+23°.

7 вересня: хмарно з проясненнями. Невеликий дощ очікується лише вночі, день мине без істотних опадів. Збережуться пориви вітру до 15–20 м/с. Повітря охолоне: вночі +8…+13°, вдень +17…+22°.

8–9 вересня: встановиться суха та прохолодна погода з мінливою хмарністю. Нічна температура впаде до +5…+10°, а вдень очікується від +17…+22° у вівторок до +21…+26° у середу.

10–14 вересня: за попередніми даними Укргідрометцентру, опадів не передбачається. В область повернеться приємна тепла погода: вночі +11…+18°, вдень повітря прогріється до +22…+29°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово змінять рух транспорту на одній із важливих міських вулиць. Обмеження запровадять через роботи на газопроводі. Частину тролейбусів переведуть на змінені маршрути. Для пасажирів також організують тимчасове автобусне сполучення, яке має замінити тролейбуси на час робіт на час реконструкції.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.