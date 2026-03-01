Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Синоптики порадовали прогнозом — в Харькове завтра будет до +7 °С

Синоптики порадовали прогнозом — в Харькове завтра будет до +7 °С

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 19:02
Погода в Харькове и области 2 марта - прогноз на 3-4 марта. Идет тепло.
Люди идут по весеннему городу. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 2 марта, в Харькове ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +5...+7 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта

По области температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, днем воздух прогреется до +4...+9 °С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Харькове также без осадков. Ночью 0...-2 °С, днем +5...+7 °С. Ветер западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 3-4 марта

Прогноз погоды в Харькове и области
Прогноз погоды на Харьковщине на 3-4 марта. Фото: скриншот

Вторник, 3 марта — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие осадки. Температура ночью -4...+1 °С, днем +1...+6 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Среда, 4 марта — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Температура ночью -4...+1 °С, днем +1...+6 °С. Ветер северный, 7-12 м/с.

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. В некоторых регионах температура воздуха повысится до +13 °С.

Также мы рассказывали, как украинцы пережили самую тяжелую зиму 2025-2026 годов.

погода Харьков потепление весна прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации