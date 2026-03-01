Погода в Харькове и области 2 марта - прогноз на 3-4 марта. Идет тепло.

Люди идут по весеннему городу. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 2 марта, в Харькове ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +5...+7 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Харькове и области на 2 марта

По области температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, днем воздух прогреется до +4...+9 °С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Харькове также без осадков. Ночью 0...-2 °С, днем +5...+7 °С. Ветер западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 3-4 марта

Прогноз погоды на Харьковщине на 3-4 марта. Фото: скриншот

Вторник, 3 марта — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие осадки. Температура ночью -4...+1 °С, днем +1...+6 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Среда, 4 марта — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Температура ночью -4...+1 °С, днем +1...+6 °С. Ветер северный, 7-12 м/с.

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. В некоторых регионах температура воздуха повысится до +13 °С.

Также мы рассказывали, как украинцы пережили самую тяжелую зиму 2025-2026 годов.