Головна Харків Завтра в Харкові буде тепло — без опадів і до +7 °С

Завтра в Харкові буде тепло — без опадів і до +7 °С

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 19:02
Погода у Харкові та області 2 березня — прогноз на 3–4 березня. Йде тепло.
Люди йдуть вулицями в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 2 березня, в Харкові очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 0...-2 °С , вдень +5...+7 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 2 березня

По області температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, вдень повітря прогріється до +4...+9 °С. Вітер західний, 5–10 м/с.

У Харкові також без опадів. Вночі 0...-2 °С, вдень +5...+7 °С. Вітер західний, 5–10 м/с.

Прогноз погоди на 3-4 березня

Прогноз погоди в Харкові та області
Прогноз погоди на Харківщині на 3-4 березня. Фото: скриншот

Вівторок, 3 березня — хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень можливі невеликі опади. Температура вночі від -4...+1 °С, вдень +1...+6 °С. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Середа, 4 березня — хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади. Температура вночі від -4...+1 °С, вдень +1...+6 °С. Вітер північний, 7–12 м/с.

Синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні. В деяких регіонах температура повітря підвищиться до +13 °С.

Також ми розповідали, як українці пережили найважчу зиму 2025-2026 років.

погода Харків потепління весна прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
