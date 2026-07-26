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Завтра в Харькове и области ожидаются дожди и похолодание

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Дата публикации 26 июля 2026 18:52
Погода в Харькове и области 27 июля: дожди и похолодание
Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в понедельник, 27 июля, ночью ожидается небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит всего до +17 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 27 июля

Ночью в Харькове ожидается небольшой дождь, днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +15...+17 °C, днём — +27...+29 °C. Ветер западной четверти — 7–12 м/с.

Погода в Харьковской области 27 июля

В Харьковской области 27 июля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Температура воздуха в области ночью составит +13...+18 °C, днем — +25...+30 °C. Ветер западной четверти со скоростью 7–12 м/с.

Погода в ближайшие дни

В ближайшие дни погода в Харьковской области будет оставаться нестабильной. Ожидаются дожди, местами грозы и постепенное понижение температуры. Во вторник, 28 июля, будет облачно. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем прогнозируются дожди, местами значительные. Местами возможны грозы. Ветер северо-западный — 7-12 м/с, днем отдельные порывы могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, днем — +22...+27 °C.

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В среду, 29 июля, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный — 9-14 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +10...+15 °C, днем составит +20...+25 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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