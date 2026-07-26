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Головна Харків Завтра у Харкові та області очікуються дощі й похолодання

Завтра у Харкові та області очікуються дощі й похолодання

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 18:52
Погода у Харкові та області 27 липня: дощі й похолодання
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

У Харкові в понеділок, 27 липня, вночі очікується невеликий дощ, вдень істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме лише до +17 °C. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 27 липня

Вночі у Харкові очікується невеликий дощ, вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме +15...+17 °C, вдень — +27...+29 °C. Вітер західної чверті — 7-12 м/с.

Погода у Харківській області 27 липня

На Харківщині 27 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень опадів не очікується. Температура повітря в області вночі становитиме +13...+18 °C, вдень — +25...+30 °C. Вітер західної чверті зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода у найближчі дні

У найближчі дні погода на Харківщині залишатиметься нестійкою. Очікуються дощі, місцями грози та поступове зниження температури. У вівторок, 28 липня, буде хмарно. Вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень прогнозують дощі, подекуди значні. Місцями можливі грози. Вітер північно-західний — 7–12 м/с, вдень окремі пориви можуть сягати 15–20 м/с. Температура повітря вночі буде +15...+20 °C, вдень — +22...+27 °C.

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У середу, 29 липня, на Харківщині очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний — 9–14 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +10...+15 °C, вдень становитиме +20...+25 °C.

Раніше Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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