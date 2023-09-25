СБУ обезвредила агентурную сеть РФ в Харьковской области

Специалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировали агентурную сеть ВС РФ, действовавшая на территории Харьковщины. Злоумышленники корректировали вражеские удары по Харькову.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Служба безопасности Украины 25 сентября официально сообщила об успешной нейтрализации представителей агентурной сети главного управления Генштаба ВС РФ, действовавшей на территории Харьковщины.

Как сообщают в пресс-центре СБУ, подозреваемые злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны Украины. Также среди задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях Харьковской области.

Утверждается, что российские агенты разведывали последствия воздушных ударов ВС РФ по Харькову, выходили на места прилетов для их фиксации и направления этой информации оккупантам.

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Управление вражеской группой происходило дистанционно — эти функции осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения РФ бежал в Россию.

"Он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия", — говорится в сообщении.

Также утверждается, что во время обысков в помещениях задержанных обнаружена компьютерная техника, которую они использовали для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также экземпляры оружия.

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Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Еще один фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.

Ранее мы сообщали о том, что СБУ объявила подозрение руководителю телерадиокомпании РФ "Крым". Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину крымская ТРК функционирует как единственная медийная платформа по распространению пропаганды Кремля во временно оккупированной части юга Украины.

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