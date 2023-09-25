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Збирали компромат на українських військових: СБУ викрила мережу агентів РФ

25 вересня 2023 11:16
- Ігор Тележніков
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ у Харківській області
Фахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу РФ. Фото: СБУ
- Ігор Тележніков

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ЗС РФ, яка діяла на території Харківщини. Зловмисники коригували ворожі удари по Харкову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Служба безпеки України 25 вересня офіційно повідомила про успішну нейтралізацію представників агентурної мережі головного управління Генштабу ВС РФ, яка діяла на території Харківщини. 

Як повідомляють у пресцентрі СБУ, підозрювані зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони України. Також серед завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях Харківської області.

Стверджується, що російські агенти вивідували наслідки повітряних ударів ВС РФ по Харкову, виходили на місця прильотів для їх фіксації та направляли цю інформацію окупантам.

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СБУ задокументували злочинні дії учасників російської агентурної мережі

Керування ворожою групою відбувалося дистанційно — ці функції здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Росії.

"Він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства", — йдеться у повідомленні. 

Також стверджується, що під час обшуків у помешканнях затриманих виявлено комп'ютерну техніку, яку вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, а також екземпляри зброї. 

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СБУ виявило у помешканнях затриманих комп’ютери та мобільні телефони для зв'язку з ворогом
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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою.

Раніше ми повідомляли про те, що СБУ оголосила підозру керівнику телерадіокомпанії РФ "Крим". Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кримська ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення пропаганди Кремля в тимчасово окупованій частині півдня України.

Також ми писали про затримання ворожого інформатора Службою безпеки України. Йдеться про жінку, яка фотографувала об’єкти військової та критичної інфраструктури в Одеській області. 

 

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