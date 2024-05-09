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Собирал данные об обороне Харькова — СБУ задержала российского информатора

9 мая 2024 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Собирал данные об обороне Харькова — СБУ задержала российского информатора
Задержанный фигурант. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности задержали информатора, который собирал и передавал России данные о линиях обороны Харькова и области. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщила СБУ.

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Что известно о предателе

Оказалось, что информатором оказался местный 45-летний рецидивист, ранее отбывавший наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. Проживал он в Волчанском районе Харьковщины.

В СБУ говорят, что в поле зрения РФ он попал из-за своих пророссийских взглядов, которые неоднократно выражал публично.

Чем занимался фигурант

Под видом рядового гражданина фигурант обходил пограничную местность, отслеживал расположение оборонных линий и огневых позиций ВСУ. Возвращаясь домой, информатор обозначал полученные координаты на картах Google, после — передавал "отчет" российским спецслужбам.

"Развединформация была необходима оккупантам для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп", — говорится в сообщении.

Так, СБУ удалось задержать фигуранта. Пока злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ задержала предателя
Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ
Переписка со спецслужбами
Переписка фигуранта с врагом. Фото: СБУ

 

Напомним, житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаевской области для ФСБ России . Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества.

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