Собирал данные об обороне Харькова — СБУ задержала российского информатора
В Харьковской области сотрудники Службы безопасности задержали информатора, который собирал и передавал России данные о линиях обороны Харькова и области. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщила СБУ.
Что известно о предателе
Оказалось, что информатором оказался местный 45-летний рецидивист, ранее отбывавший наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. Проживал он в Волчанском районе Харьковщины.
В СБУ говорят, что в поле зрения РФ он попал из-за своих пророссийских взглядов, которые неоднократно выражал публично.
Чем занимался фигурант
Под видом рядового гражданина фигурант обходил пограничную местность, отслеживал расположение оборонных линий и огневых позиций ВСУ. Возвращаясь домой, информатор обозначал полученные координаты на картах Google, после — передавал "отчет" российским спецслужбам.
"Развединформация была необходима оккупантам для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп", — говорится в сообщении.
Так, СБУ удалось задержать фигуранта. Пока злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаевской области для ФСБ России . Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества.
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