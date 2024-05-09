Збирав дані про оборону Харкова — СБУ затримала російського інформатора

Затриманий фігурант. Фото: СБУ

На Харківщині працівники Служби безпеки затримали інформатора, який збирав і передавав Росії дані про лінії оборони Харкова та області. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомила СБУ.

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Виявилося, що інформатором виявився місцевий 45-річний рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Проживав він у Вовчанському районі Харківщини.

У СБУ кажуть, що в поле зору РФ він потрапив через свої проросійські погляди, які неодноразово висловлював публічно.

Чим займався фігурант

Під виглядом пересічного громадянина фігурант обходив прикордонну місцевість, відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. Повертаючись додому, інформатор позначав отримані координати на картах Google, після — передавав "звіт" російським спецслужбам.

"Розвідінформація була необхідна окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп", — йдеться у повідомленні.

Так, СБУ вдалося затримати фігуранта. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ

Листування фігуранта з ворогом. Фото: СБУ

Нагадаємо, жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.

Також ми писали, що Служба безпеки України розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про Сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку загрожує понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна.