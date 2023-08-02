Собирал деньги ВСУ: в Харьковской области полиция подозревает подростка в мошенничестве

Правоохранители возле служебного автомобиля. Фото: Корпусенко Борис / УНИАН

В Харьковской области полиция устанавливает пострадавших от действий мошенника, который собирал средства якобы на нужды ВСУ. В настоящее время установлено 16 человек, перечисливших средства.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

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Житель города Первомайский с весны прошлого года размещал объявления о сборе средств на приобретение автомобилей для ВСУ, тепловизора, а также гуманитарной помощи жителям города Купянск Харьковской области.

"Объявление 16-летний подросток преподавал в группе "Первомайский Говорун" мессенджеру Telegram. Таким образом, на его банковскую карточку перечисляли средства неравнодушные граждане", — рассказывают правоохранители.

Скриншот из Telegram. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Скриншот из Telegram. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Скриншот из Telegram. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Скриншот из Telegram. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Скриншот из Telegram. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/5 _ 5

Следственные отделения полиции №1 Лозовского РПП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Если Вы стали жертвой данного преступления, просим обратиться в отделение полиции № 1 Лозовского РПП ГУНП в Харьковской области или по телефонам 099-706-83-68, 050-859-35-77 или 102", — обращаются к гражданам полицейские.

Напомним, что в Украине известный банк помогал мошенникам уклоняться от уплаты налогов.

Также мы писали о том, что в Одесской области задержан телефонный мошенник, который обманным путем требовал деньги у пенсионерки. Вор обманул пожилую женщину на более чем 150 тысяч гривен.