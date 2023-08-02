Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Збирав гроші для ЗСУ: на Харківщині поліція підозрює підлітка у шахрайстві arrow

Збирав гроші для ЗСУ: на Харківщині поліція підозрює підлітка у шахрайстві

2 серпня 2023 16:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Збирав гроші ЗСУ: на Харківщині поліція підозрює підлітка у шахрайстві
Правоохоронці біля службового автомаобіля. Фото: Корпусенко Борис / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині поліція встановлює постраждалих від дій шахрая, який збирав кошти нібито на потреби ЗСУ. Наразі встановлено 16 осіб, які перерахували кошти. 

Про це повідомляє Поліція Харківської області

Читайте також:

Матеріали справи

Мешканець міста Первомайський з весни минулого року розміщував оголошення щодо збору коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарної допомоги мешканцям міста Куп’янськ Харківської області.

"Оголошення 16-річний підліток викладав у групі "Первомайський Говорун" месенджеру Telegram. Таким чином на його банківську картку перераховували кошти небайдужі громадяни", — розповідають правоохоронці.

  • Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
1 / 5

Слідчі відділення поліції № 1 Лозівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Якщо Ви стали жертвою даного злочину, просимо звернутись до відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 099-706-83-68,  050-859-35-77 або 102", — звертаються до громадян поліцейські. 

Нагадаємо, що в Україні відомий банк допомагав шахраям ухилятися від сплати податків. 

Також ми писали про те, що в Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз