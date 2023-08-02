Збирав гроші ЗСУ: на Харківщині поліція підозрює підлітка у шахрайстві

Правоохоронці біля службового автомаобіля. Фото: Корпусенко Борис / УНІАН

На Харківщині поліція встановлює постраждалих від дій шахрая, який збирав кошти нібито на потреби ЗСУ. Наразі встановлено 16 осіб, які перерахували кошти.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Мешканець міста Первомайський з весни минулого року розміщував оголошення щодо збору коштів на придбання автівок для ЗСУ, тепловізора, а також гуманітарної допомоги мешканцям міста Куп’янськ Харківської області.

"Оголошення 16-річний підліток викладав у групі "Первомайський Говорун" месенджеру Telegram. Таким чином на його банківську картку перераховували кошти небайдужі громадяни", — розповідають правоохоронці.

Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Скриншот з Telegram. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 5

Слідчі відділення поліції № 1 Лозівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Якщо Ви стали жертвою даного злочину, просимо звернутись до відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 099-706-83-68, 050-859-35-77 або 102", — звертаються до громадян поліцейські.

Нагадаємо, що в Україні відомий банк допомагав шахраям ухилятися від сплати податків.

Також ми писали про те, що в Одеській області затримали телефонного шахрая, який обманним шляхом вимагав гроші у пенсіонерки. Злодій ошукав літню жінку на більш ніж 150 тисяч гривень.