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Ущерб на сотни тысяч — на Харьковщине поймали рыбака-браконьера

18 ноября 2024 14:17
Ольга Антоновская - редактор
В Харьковской области браконьер наловил рыбы более чем на 760 тыс. грн
Рыба, которую сетями наловил браконьер. Фото: полиция Харьковской области
Ольга Антоновская - редактор

В Харьковской области "на горячем" поймали браконьера, ловившего рыбу сетями. Он нанес ущерб государству более чем на 760 тыс. грн.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в понедельник, 18 ноября.

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Мужчина незаконно ловил рыбу на Печенежском водохранилище. Для этого он использовал запрещенное орудие ловли. 91-метровую сеть браконьер запускал с лодки. Таким образом, ему удалось наловить более 550 рыб.

"Материальный ущерб, который браконьер нанес природной среде, превышает 760 тысяч гривен", — отмечают в полиции.

Браконьер сетками ловил рыбу
Рыба, которую сетями ловил рыбак. Фото: Нацполиция

По этому факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет ограничение свободы.

Рыбалка сетками ловил рыбу
Лодка и сеть, которой браконьер ловил рыбу. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве мужчина во время нереста ловил рыбу сетями. Этим он нанес ущерб на 800 тысяч гривен.

В Украине с 1 ноября стартовал сезонный запрет на рыбалку в зимовальных ямах. Рыбакам рекомендуют заранее проверять, где нельзя ловить рыбу, ведь нарушение правил может привести к значительным штрафам.

убытки Харьковская область браконьеры рыба рыбалка водохранилище

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