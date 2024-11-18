На Харківщині браконьєр наловив риби на понад 760 тис. грн

Риба, яку сітками наловив браконьєр. Фото: поліція Харківської області

У Харківській області "на гарячому" спіймали браконьєра, який ловив рибу сітками. Він завдав збитків державі на понад 760 тис. грн.

Про це повідомляє поліція Харківської області у понеділок, 18 листопада.

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Чоловік незаконно ловив рибу на Печенізькому водосховищі. Для цього він використовував заборонене знаряддя лову. 91-метрову сітку браконьєр запускав з човна. Таким чином йому вдалося наловити понад 550 рибин.

"Матеріальна шкода, яку браконьєр завдав природному середовищу, перевищує 760 тисяч гривень", — зазначають у поліції.

Риба, яку сітками виловив рибалка. Фото: Нацполіція

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Човен та сітка, якою браконьєр ловив рибу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві чоловік під час нересту ловив рибу сітками. Цим він завдав шкоди на 800 тисяч гривень.

В Україні з 1 листопада стартувала сезонна заборона на риболовлю в зимувальних ямах. Рибалкам рекомендують заздалегідь перевіряти, де не можна ловити рибу, адже порушення правил може призвести до значних штрафів.