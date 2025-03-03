Прогноз погоды на 4 марта 2025 года в Харькове и Харьковской

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области во вторник, 4 марта, будет облачной с прояснениями. Сильных осадков не предвидится, но на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 4 марта

Синоптики рассказали, что ночью и утром 4 марта в регионе местами будет гололедица на дорогах. Кроме того, ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, а днем порывы возрастут до 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах -3...+2 °C, а днем от +1 °C до +6 °C.

В то же время в Харькове столбики термометров ночью будут показывать около 0 °C, а днем +3...+5 °C.

Скриншот сообщения гидрометцентра

Напомним, синоптик Диденко сообщила, где завтра в Украине потеплеет. В течение дня в некоторых областях температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+12 °C.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 3-9 марта. Столбики термометров достигнут +20 °C, а осадков практически не предвидится.