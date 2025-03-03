Прогноз погоди на 4 березня 2025 року в Харкові та Харківській області

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та Харківській області у вівторок, 4 березня, буде хмарною з проясненням. Сильних опадів не передбачається, але на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харкові та області 4 березня

Синоптики розповіли, що у вночі та вранці 4 березня в регіоні місцями буде ожеледиця на дорогах. Крім того, очікується південно-західний вітер 7-12 м/с, а вдень пориви зростуть до 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах -3...+2 °C, а вдень від +1 °C до +6 °C.

Водночас у Харкові стовпчики термометрів вночі показуватимуть близько 0 °C, а вдень +3...+5 °C.

Скриншот допису гідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Діденко повідомила, де завтра в Україні потеплішає. Упродовж дня в деяких областях температура повітря коливатиметься у межах +3...+12 °C.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 3-9 березня. Стовпчики термометрів сягнуть до +20 °C, а опадів практично не передбачається.