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Сбывал наркотики — в Харькове строго наказали злоумышленника

27 февраля 2024 14:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сбывал наркотики — в Харькове строго наказали злоумышленника
СБУ проводит расследование. Фото архивное: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Салтовская окружная прокуратура Харькова добилась осуждения 44-летнего мужчины за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Мужчина был приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратурыа во вторник, 22 февраля.

Деятельность наркодилера в Харькове

Прокуроры предоставили доказательства того, что обвиняемый, имеющий проблемы с законом, вновь нарушил закон, изменив свою преступную деятельность на роль "курьера" по распространению наркотиков в Харькове.

"Установлено, что в марте 2021 года мужчина приобрел в интернете пакет, внутри которого содержался метадон, расфасованный по сверткам и завернутый в обертку от конфет, чтобы замаскировать содержимое. Эти свертки злоумышленник разлагал по городу и в дальнейшем посылал координаты и фотографии конечным покупателям", — сообщили в прокуратуре.

К концу марта 2021 года правоохранительные органы задержали его, обнаружив при осмотре несколько "закладок" с метадоном.

На суде обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что приобрел наркотики для личного пользования и не намеревался их продавать. Однако он не смог объяснить, почему в его телефоне были сообщения с координатами тайников.

наркотики
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, на Закарапатье полиция разоблачила членов группировки, которые распространяли наркотики. Их задержали с партией мефенамина на сумму более полумиллиона гривен.

Ранее на Волыни, пограничники вместе с работниками СБУ перехватили дрон, перевозивший два пакета с наркотиками. После осмотра выяснилось, что внутри находилось 22,5 кг гашиша на 13 млн гривен.

суд
наркотики
Харьков
правосудие
наркоторговля
прокуратура

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