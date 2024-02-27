Збував наркотики — у Харкові суворо покарали зловмисника

СБУ проводить розслідування. Фото архівне: СБУ

Салтівська окружна прокуратура Харкова добилася засудження 44-річного чоловіка за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 22 лютого.

Діяльність наркодилера у Харкові

Прокурори надали докази того, що обвинувачений, який має проблеми із законом, знову порушив закон, змінивши свою злочинну діяльність на роль "кур'єра" щодо поширення наркотиків у Харкові.

"Встановлено, що в березні 2021 року чоловік придбав в інтернеті пакет, усередині якого містився метадон, розфасований по пакунках і загорнутий в обгортку від цукерок, щоб замаскувати вміст. Ці пакунки зловмисник розкладав містом і надалі посилав координати та фотографії кінцевим покупцям", — повідомили в прокуратурі.

До кінця березня 2021 року правоохоронці затримали його, виявивши при огляді кілька "закладок" з метадоном.

На суді обвинувачений заперечував свою провину, стверджуючи, що придбав наркотики для особистого користування та не мав наміру їх продавати. Однак він не зміг пояснити, чому в телефоні були повідомлення з координатами схованок.

Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарапатті поліція викрила членів угруповання, які розповсюджували наркотики. Їх затримали з партією мефенаміну на суму понад півмільйона гривень.

Раніше на Волині, прикордонники разом із працівниками СБУ перехопили дрон, який перевозив два пакети з наркотиками. Після огляду з'ясувалося, що всередині було 22,5 кг гашишу на 13 млн гривень.