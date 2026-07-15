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Главная Харьков Зеленский отметил стойкость Харькова: несмотря на атаки РФ, город продолжает жить

Зеленский отметил стойкость Харькова: несмотря на атаки РФ, город продолжает жить

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 14:21
Зеленский о Харькове: жизнь в городе каждый день побеждает террор России
Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул стойкость Харькова и других украинских городов, которые, несмотря на постоянные атаки России, продолжают жить, работать и развиваться. По его словам, украинские города доказывают, что террор врага не способен сломить их дух.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности, передает Новини.LIVE.

Харьков продолжает жить, несмотря на ежедневные удары РФ

Владимир Зеленский отметил, что Харьков остается одним из примеров прочности и несокрушимости украинских городов. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, в городе продолжают работать предприятия, учиться дети и развиваться экономика.

"Жизнь в украинском Харькове каждый день берет верх", — подчеркнул президент.

По словам главы государства, Харьков показал, что близость к российской границе не означает близости взглядов или ценностей. Город сохраняет свою украинскую идентичность и продолжает бороться за будущее.

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Президент также упомянул другие города, которые регулярно страдают от российских атак. Среди них — Днепр, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев и Херсон.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на постоянную угрозу и разрушения , эти города продолжают функционировать, поддерживать жителей и демонстрировать стойкость.

По словам президента, сила Украины заключается именно в способности людей сохранять нормальную жизнь даже в самых сложных условиях и противостоять российской агрессии.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов поздравил граждан с Днем украинской государственности и Днем крещения Киевской Руси — Украины. Он отметил, что украинская государственность имеет многовековую историю, а современные поколения продолжают отстаивать право страны самостоятельно определять свое будущее. Также мэр подчеркнул, что прочность государства зависит от людей, которые ежедневно защищают Украину и работают на благо её развития.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска усилили активность в приграничных районах Харьковской области и пытаются найти новые возможности для наступательных действий. В то же время украинские военные не фиксируют масштабного прорыва противника на Волчанском направлении. Оккупанты все реже применяют бронированную технику и вынуждены регулярно восполнять значительные потери среди личного состава.

Владимир Зеленский Харьков война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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