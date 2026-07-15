Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил украинцев с Днем Украинской Государственности и Днем крещения Киевской Руси — Украины. Он подчеркнул, что украинская государственность имеет более чем тысячелетнюю историю, а нынешнее поколение защищает право страны на собственное будущее. Также мэр подчеркнул, что сила государства опирается на людей, которые ежедневно защищают Украину и работают ради неё.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение Игоря Терехова в среду, 15 июля.

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Терехов напомнил о тысячелетней истории украинской государственности

В своем обращении мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что украинская государственность берет свое начало не с 1991 года. По его словам, именно тогда Украина восстановила независимость, однако ее исторические корни уходят во времена Киевской Руси и Крещения, которое стало определяющим цивилизационным выбором для украинского народа.

"Наша государственность не началась в 1991 году. Тогда Украина восстановила независимость. Наши исторические корни уходят в Киевскую Русь, крещение и выбор, который определил наше место среди европейских народов", — подчеркнул Терехов.

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В то же время он напомнил, что более тысячи лет назад Киевская Русь сделала выбор в пользу развития, единства и принадлежности к европейскому культурному пространству:

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"Более тысячи лет назад Киевская Русь приняла крещение. Это был не просто религиозный акт, а цивилизационный выбор — в пользу развития, единства и принадлежности к европейскому культурному пространству".

Терехов о роли Харькова и украинцев в борьбе за государственность

Терехов также отметил, что сегодня украинцы вынуждены отстаивать этот исторический выбор в борьбе против российской агрессии. Отдельно он обратил внимание на вклад военных, спасателей, медиков, коммунальщиков, учителей и всех, кто ежедневно работает и защищает государство.

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"Нашему поколению выпало защищать этот выбор с оружием в руках, под ракетами, дронами и бомбами, отстаивая право жить в собственном государстве и самим определять своё будущее. Харьков, как никто другой, знает цену этого выбора, цену государственности. Это подвиг воинов, сдерживающих врага, спасателей и медиков, которые первыми приходят на место после ударов. Самоотверженный труд коммунальщиков, которые восстанавливают свет и тепло после обстрелов, учителей, которые проводят уроки под землей. Это воля людей, которые работают и защищают от врага свое государство, свой город. Именно так держится государство: на людях, которые считают его своим и готовы за него стоять", — отметил мэр Харькова.

В заключение Терехов отметил, что украинцы, как и много веков назад, молятся о мире и в то же время делают всё возможное, чтобы его завоевать и сохранить. Он также подчеркнул, что Украина имеет собственную историю и самостоятельно определяет своё будущее:

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"Сегодня, как и тысячу лет назад, мы обращаемся к Богу с молитвой за Украину. За мир — надежный, длительный и устойчивый. И в то же время делаем все, чтобы его завоевать и сохранить. У нас есть тысячелетние корни, своя история и свое будущее. С Днём Государственности Украины! С Днем Крещения Киевской Руси — Украины! Слава Украине!".

Скриншот сообщения Терехова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно политолог Тарас Загородний предположил, что мэр Харькова Игорь Терехов может получить должность в центральной власти. В то же время, по его словам, окончательное решение будет зависеть от самого Терехова.

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Новини.LIVE также писали, что экономист Алексей Кущ назвал мэра Харькова Игоря Терехова сильным кандидатом на пост премьер-министра Украины. По его мнению, опыт руководства прифронтовым мегаполисом и работы в условиях войны может пригодиться на общегосударственном уровне. Также эксперт отметил управленческий опыт Терехова в энергетике, инфраструктуре, социальной сфере и поддержке внутренне перемещенных лиц.