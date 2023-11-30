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Зеленский проинспектировал подземную школу в Харькове и встретился со школьниками

30 ноября 2023 19:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский проинспектировал подземную школу в Харькове и встретился со школьниками
Владимир Зеленский, мэр Харькова Игорь Терехов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов на встрече со школьниками. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьков. Глава государства посетил городскую подземную школу и пообщался со школьниками.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Визит Зеленского в Харьков

В ходе визита президент принял доклады и провел совещание с мэром города Игорем Тереховым и губернатором Харьковской области Олегом Синегубовым. Он проинспектировал городскую подземную школу и не забыл уделить внимание харьковским школьникам.

Зеленский проинспектировал подземную школу в Харькове и встретился со школьниками
Президент встретился с детьми. Источник: скриншот

"Харьков. Школьники, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на одной из станций метро", — написал глава государства.

Зеленский проинспектировал подземную школу в Харькове и встретился со школьниками
Зеленский награждает учителей. Источник: скриншот

Также глава государства наградил учителей подземной школы Харькова, поблагодарив их за плодотворную и честную качественную образовательную работу.

"Заботиться друг о друге, оставаться сильными, объединенными, не терять веры в Украину — все это очень важно для будущего нашего государства", — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили Купянск, где выслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Также глава государства сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, где обсудил дальнейшую оборонную поддержку Украины.

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