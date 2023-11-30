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Зеленський проінспектував підземну школу в Харкові та зустрівся зі школярами

30 листопада 2023 19:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський проінспектував підземну школу в Харкові та зустрівся зі школярами
Володимир Зеленський, мер Харкова Ігор Терехов та губернатор Харківщини Олег Синєгубов на зустрічі зі школярами. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Харків. Голова держави відвідав міську підземну школу та поспілкувався зі школярами.

Про це він повідомив у Telegram.

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Візит Зеленського до Харкова

Під час візиту президент прийняв доповіді та провів нараду з мером міста Ігорем Тереховим та губернатором Харківської області Олегом Синєгубовим. Він проінспектував міську підземну школу та не забув приділити увагу харківським школярам. 

Президент на зустрічі з дітьми. Джерело: скриншот

"Харків. Школярі, які через російські обстріли змушені навчатися на одній зі станцій метро", — написав голова держави.

Зеленський нагороджує вчителів. Джерело: скриншот

Також голова держави нагородив вчителів підземної школи Харкова, подякувавши їм за плідну та чесну якісну освітню роботу.

"Дбати одне про одного, залишатися сильними, об'єднаними, не втрачати віри в Україну — все це дуже важливо для майбутнього нашої держави", — наголосив президент.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров відвідали Куп'янськ, де заслухали доповідь командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського. Також голова держави сьогодні провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорив подальшу оборонну підтримку України.

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