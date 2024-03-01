Зеленский вместе с Рютте посетили Харьков — что осмотрел премьер-министр Нидерландов
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 марта, вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посетили Харьков. Там они осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов города.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский и Рютте в Харькове
Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Харькове было разрушено более 20 тыс. зданий — школы, университеты, дома, детские сады и церкви.
"Вместе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов Харькова, и почтили память детей, погибших из-за агрессии России", — отметил он.
Президент поблагодарил всех, кто работает, восстанавливает разрушенное, спасает, помогает людям, пострадавшим от вражеских обстрелов.
Зеленский и Рютте посетили метрошколу в Харькове
В специально обустроенных классах на станции метро "Университет" в Харькове обучается 858 учеников из 40 классов.
"При всех непростых обстоятельствах дети продолжают получать образование. Спасибо учителям за то, что даете знания нашим детям! Спасибо нашим детям за то, что продолжаете мечтать и верите в Украину!", — подчеркнул Зеленский.
Визит к украинским защитникам
Также украинский лидер вместе с премьером Нидерландов посетили украинских защитников, проходящих лечение после ранений.
"Спасибо за службу, за то, что вы делаете. Гордимся вами. Выздоравливайте как можно быстрее! Спасибо нашим медицинским работникам за большую работу — вы спасаете наших бойцов!", — добавил Зеленский.
Ранее Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов. К тому же, он заявил, что уже в этом году в небе будут истребители F-16.
Также мы писали, что накануне Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной.
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