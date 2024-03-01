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Зеленский вместе с Рютте посетили Харьков — что осмотрел премьер-министр Нидерландов

1 марта 2024 19:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский вместе с Рютте посетили Харьков — что осмотрел премьер-министр Нидерландов
Владимир Зеленский и Марк Рютте в Харькове. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 марта, вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посетили Харьков. Там они осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов города.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский и Рютте в Харькове

Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Харькове было разрушено более 20 тыс. зданий — школы, университеты, дома, детские сады и церкви.

"Вместе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов Харькова, и почтили память детей, погибших из-за агрессии России", — отметил он.

Президент поблагодарил всех, кто работает, восстанавливает разрушенное, спасает, помогает людям, пострадавшим от вражеских обстрелов.

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Скриншот сообщения Зеленского

Зеленский и Рютте посетили метрошколу в Харькове

В специально обустроенных классах на станции метро "Университет" в Харькове обучается 858 учеников из 40 классов.

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Зеленский и Рютте в метрошколе. Фото: ОП
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Зеленский и Рютте в метрошколе. Фото: ОП
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Дети в метрошколе. Фото: ОП

"При всех непростых обстоятельствах дети продолжают получать образование. Спасибо учителям за то, что даете знания нашим детям! Спасибо нашим детям за то, что продолжаете мечтать и верите в Украину!", — подчеркнул Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского

Визит к украинским защитникам

Также украинский лидер вместе с премьером Нидерландов посетили украинских защитников, проходящих лечение после ранений.

"Спасибо за службу, за то, что вы делаете. Гордимся вами. Выздоравливайте как можно быстрее! Спасибо нашим медицинским работникам за большую работу — вы спасаете наших бойцов!", — добавил Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского

Ранее Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи от Нидерландов. К тому же, он заявил, что уже в этом году в небе будут истребители F-16.

Также мы писали, что накануне Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной.

Владимир Зеленский
Харьков
Нидерланды
Марк Рютте
война в Украине

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