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Зеленський разом з Рютте відвідали Харків — що оглянув прем’єр-міністр Нідерландів

1 березня 2024 19:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський разом з Рютте відвідали Харків — що оглянув прем’єр-міністр Нідерландів
Володимир Зеленський та Марк Рютте у Харкові. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 березня, разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідали Харків. Там вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів міста.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зеленський та Рютте у Харкові

Зеленський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення у Харкові було зруйновано понад 20 тис. будівель — школи, університети, будинки, дитячі садочки та церкви.

"Разом з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії", — зазначив він.

Президент подякував всім, хто працює, відновлює зруйноване, рятує, допомагає людям, які постраждали від ворожих обстрілів.

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Скриншот допису Зеленського

Зеленський та Рютте відвідали метрошколу у Харкові

У спеціально облаштованих класах на станції метро "Університет" у Харкові навчається 858 учнів із 40 класів.

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Зеленський та Рютте в метрошколі. Фото: ОП
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Зеленський та Рютте в метрошколі. Фото: ОП
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Діти в метрошколі. Фото: ОП

"Попри всі непрості обставини діти продовжують здобувати освіту. Дякую вчителям за те, що даєте знання нашим дітям! Дякую нашим дітям за те, що продовжуєте мріяти й вірите в Україну!" — наголосив Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Візит до українських захисників

Також український лідер разом з прем'єром Нідерландів відвідали українських захисників, які проходять лікування після поранень.

"Дякуємо за службу, за те, що ви робите. Пишаємося вами. Одужуйте якнайшвидше! Дякуємо нашим медичним працівникам за велику роботу — ви рятуєте наших бійців!" — додав Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський повідомив про новий пакет військової допомоги від Нідерландів. До того ж він заявив, що вже цього року в небі будуть винищувачі F-16.

Також ми писали, що напередодні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Володимир Зеленський
Харків
Нідерланди
Марк Рютте
війна в Україні

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