Зеленський разом з Рютте відвідали Харків — що оглянув прем’єр-міністр Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 березня, разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідали Харків. Там вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів міста.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зеленський та Рютте у Харкові
Зеленський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення у Харкові було зруйновано понад 20 тис. будівель — школи, університети, будинки, дитячі садочки та церкви.
"Разом з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії", — зазначив він.
Президент подякував всім, хто працює, відновлює зруйноване, рятує, допомагає людям, які постраждали від ворожих обстрілів.
Зеленський та Рютте відвідали метрошколу у Харкові
У спеціально облаштованих класах на станції метро "Університет" у Харкові навчається 858 учнів із 40 класів.
"Попри всі непрості обставини діти продовжують здобувати освіту. Дякую вчителям за те, що даєте знання нашим дітям! Дякую нашим дітям за те, що продовжуєте мріяти й вірите в Україну!" — наголосив Зеленський.
Візит до українських захисників
Також український лідер разом з прем'єром Нідерландів відвідали українських захисників, які проходять лікування після поранень.
"Дякуємо за службу, за те, що ви робите. Пишаємося вами. Одужуйте якнайшвидше! Дякуємо нашим медичним працівникам за велику роботу — ви рятуєте наших бійців!" — додав Зеленський.
Раніше Зеленський повідомив про новий пакет військової допомоги від Нідерландів. До того ж він заявив, що вже цього року в небі будуть винищувачі F-16.
Також ми писали, що напередодні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.
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