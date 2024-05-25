Ракетный удар по Харькову — Зеленский отреагировал на обстрел строительного гипермаркета

Зеленский рассказал о российском ударе по Харькову и назвал это безумием
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 мая, рассказал о первых докладах по российскому ракетному удару по строительному гипермаркету. Глава государства сообщил, что на место трагедии прибыли все необходимые службы — ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram.
Что происходит на месте ракетного удара в Харькове
"Сейчас пожар на всей территории. Туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция. Все борются за каждую жизнь", — сообщил президент.
Зеленский назвал этот удар "очередным проявлением российского безумия".
"Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые и погибшие", — подчеркнул он.
Глава государства также выразил соболезнования родным и близким пострадавших, а также сказал, что каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.
В своей речи Зеленский также коснулся вопроса противовоздушной обороны (ПВО).
"Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость — для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, — мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов", — сказал президент и поблагодарил лидеров тех стран, которые поддерживают Украину.
Что еще стоит знать
Напомним, в субботу, 25 мая, российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.
Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.
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