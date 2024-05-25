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Зеленский рассказал о российском ударе по Харькову и назвал это безумием

25 мая 2024 17:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Ракетный удар по Харькову — Зеленский отреагировал на обстрел строительного гипермаркета
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 мая, рассказал о первых докладах по российскому ракетному удару по строительному гипермаркету. Глава государства сообщил, что на место трагедии прибыли все необходимые службы — ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram.

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"Сейчас пожар на всей территории. Туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция. Все борются за каждую жизнь", — сообщил президент.

Зеленский назвал этот удар "очередным проявлением российского безумия".

"Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые и погибшие", — подчеркнул он.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким пострадавших, а также сказал, что каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

В своей речи Зеленский также коснулся вопроса противовоздушной обороны (ПВО).

"Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость — для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, — мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов", — сказал президент и поблагодарил лидеров тех стран, которые поддерживают Украину.

Что еще стоит знать

Напомним, в субботу, 25 мая, российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.

Владимир Зеленский
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Харьков
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ракетный удар
Эпицентр

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