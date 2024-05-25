Ракетний удар по Харкову — Зеленський відреагував на обстріл будівельного гіпермаркету

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 травня, розповів про перші доповіді щодо російського ракетного удару по будівельному гіпермаркету. Глава держави повідомив, що наразі на місце трагедії прибули всі необхідні служби — ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні у Telegram.

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"Зараз пожежа на всій території. Туди прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі борються за кожне життя", — повідомив президент.

Зеленський назвав цей удар "черговим проявом російського божевілля".

"Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі", — наголосив він.

Глава держави також висловив співчуття рідним та близьким постраждалих, а також сказав, що кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

У своїй промові Зеленський також торкнувся питання протиповітряної оборони (ППО).

"Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість — для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, — ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів", — сказав президент та подякував лідерам тих країн, які підтримують Україну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відомо про двох загиблих, багато людей зникло безвісти.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.