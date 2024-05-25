Зеленский отреагировал на попадание россиян по гипермаркету в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Россия нанесла очередной жестокий удар по Харькову — по строительному гипермаркету. На сегодня известно, что в здании могли находиться более 200 человек.

Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 мая.

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"Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову — по строительному гипермаркету — в субботу, прямо посреди дня. На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек", — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что все службы находятся на месте и оказывают помощь. Спасатели оказывают помощь людям и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. кв. м. В результате попадания есть погибшие и раненые.

"Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными", — подчеркнул президент.

Именно поэтому, добавил президент, Украина обращается ко всем государствам. Ей необходимо значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать русских окупантов.

"Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке — это потеря наших людей", — сказал президент.

Ранее мы рассказывали, что россияне в субботу, 25 мая, ударили по Харькову. Пока известно о двух погибших и 11 пострадавших. оккупанты попали в строительный гипермаркет.

В Харькове россияне попали в гипермаркет. К моменту попадания внутри здания могло быть до 200 человек.