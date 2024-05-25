Росіяни вдарили по Харкову — є загиблі та поранені

Дим у небі після вибуху. Фото: соцмережі

Росіяни у суботу, 25 травня, вдарили по Харкову. Наразі відомо про двох загиблих, та 11 постраждалих. Окупанти влучили у будівельний гіпермаркет.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Удар по Харкову 25 травня

"Маємо інформацію про жертви та постраждалих — потребує уточнення", — Терехов.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Наразі відомо про 11 постраждалих та двох загиблих.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики.