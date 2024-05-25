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Росіяни вдарили по Харкову — є загиблі та поранені

25 травня 2024 16:33
оновлено: 17:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни вдарили по Харкову — є загиблі та поранені
Дим у небі після вибуху. Фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни у суботу, 25 травня, вдарили по Харкову. Наразі відомо про двох загиблих, та 11 постраждалих. Окупанти влучили у будівельний гіпермаркет.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"Маємо інформацію про жертви та постраждалих — потребує уточнення", — Терехов.

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова

Наразі відомо про 11 постраждалих та двох загиблих.

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Олега Синєгубова
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики. 

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