Росіяни вдарили по Харкову — є загиблі та поранені
Росіяни у суботу, 25 травня, вдарили по Харкову. Наразі відомо про двох загиблих, та 11 постраждалих. Окупанти влучили у будівельний гіпермаркет.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Удар по Харкову 25 травня
"Маємо інформацію про жертви та постраждалих — потребує уточнення", — Терехов.
Наразі відомо про 11 постраждалих та двох загиблих.
Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.
Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики.
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