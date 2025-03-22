Президент Украины Владимир Зеленский на Харьковщине. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты ОТГ "Харьков" и 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" на Харьковщине. Во время визита он пообщался с украинскими военными и отметил их государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 22 марта.

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Зеленский посетил Харьковскую область и заслушал доклады

Во время своего визита в Харьковскую область глава государства посетил командный пункт ОТГ "Харьков" и заслушал доклад командующего. По словам Виктора Солимчука, российские захватчики не оставляют попыток расширить плацдармы на севере Харьковской области. Он доложил о маневрах врагов, штурмовых действиях, объеме сил и средств. А также о результатах ОТГ "Харьков" за последние месяцы, нанесенных потерях и дальнейших задачах по освобождению украинских городов и сел.

Отдельно во время встречи обсуждалась тактика борьбы с различными типами вражеских беспилотников, применение средств РЭБ и дронов-перехватчиков. Также командующий доложил об усилиях для защиты гражданских жителей Харькова и области от российских дронов.

В свою очередь, Зеленский выразил благодарность украинским защитникам за службу ради Украины и отметил их орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Президент Украины Владимир Зеленский на Харьковщине. Фото: ОПУ

Кроме того, лидер Украины посетил командный пункт 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", выполняющей задачи по освобождению Харьковской области.

Глава государства заслушал доклад командира бригады Игоря Оболенского о нынешней ситуации в полосе ответственности его подразделения. Зеленский ознакомился с цифровизированной системой анализа и управления, которую разработала бригада.

Также президент пообщался с украинскими защитниками и поблагодарил их за защиту Украины и народа. Зеленский отметил воинов государственными наградами, в частности орденами "За мужество" II и III степеней и медалями.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что также 22 марта Зеленский посетил командный пункт 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им.

Кроме того, глава государства посетил защитников Покровска и вручил украинским военным награды.