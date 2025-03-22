Зеленський відвідав Харківську область

Президент України Володимир Зеленський на Харківщині. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" на Харківщині. Під час візиту він поспілкувався з українськими військовими та відзначив їх державними нагородами.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 22 березня.

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Зеленський відвідав Харківщину й заслухав доповіді

Під час свого візиту на Харківщину глава держави відвідав командний пункт ОТУ "Харків" і заслухав доповідь командувача. За словами Віктора Солімчука, російські загарбники не полишають спроб розширити плацдарми на півночі Харківської області. Він доповів про маневри ворогів, штурмові дії, обсяг сил і засобів. А також про результати ОТУ "Харків" за останні місяці, завдані втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл.

Окремо під час зустрічі було обговорено тактику боротьби з різними типами ворожих безпілотників, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів. Також командувач доповів про зусилля для захисту цивільних жителів Харкова й області від російських дронів.

Своєю чергою, Зеленський висловив вдячність українським захисникам за службу заради України та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Президент України Володимир Зеленський на Харківщині. Фото: ОПУ

Крім того, лідер України відвідав командний пункт 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", що виконує завдання зі звільнення Харківської області.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Ігоря Оболенського щодо нинішньої ситуації в смузі відповідальності його підрозділу. Зеленський ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила бригада.

Також президент поспілкувався з українськими оборонцями та подякував їм за захист України й народу. Зеленський відзначив воїнів державними нагородами, зокрема орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів і медалями.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що також 22 березня Зеленський відвідав командний пункт 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.

Крім того, глава держави відвідав оборонців Покровська та вручив українським військовим нагороди.