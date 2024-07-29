Зеленский прибыл с визитом в Харьковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в Харьковской области. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 июля, прибыл с визитом в Харьковскую область. Он посетил город Дергачи, где в прошлом году восстановили 18 домов на 250 квартир.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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Визит Зеленского в Харьковскую область

Президент рассказал, что в городе Дергачи в прошлом году восстановили 18 домов на 250 квартир и снабдили людей укрытиями, которых раньше не было. Сейчас здесь ведутся работы по восстановлению местной амбулатории.

Владимир Зеленский с визитом в Харьковскую область. Фото: ОП

"Благодарю всех, кто вовлечен в эту работу, кто возвращает нормальность жизни для всех украинцев. И благодарю наших людей, которые защищают и оберегают свой город, свою общину и верят в Украину", — сказал Зеленский.

Также известно, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал главе государства о проекте по строительству подземных блоков областной больницы, где намерены обустроить и операционные.

Владимир Зеленский и Олег Синегуб. Фото: ОП

По его словам, всего в Харьковской области сейчас реализуют 70 проектов по восстановлению жилищного фонда и больниц. Они финансируются на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним, 29 июля Зеленский поздравил воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником и показал кадры работы спецназовцев.

Также бойцов ССО ВСУ поздравил и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Главком поблагодарил каждого военнослужащего за службу, стойкость, мужество и за каждого уничтоженного оккупанта.