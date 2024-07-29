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Зеленський відвідав місто на Харківщині, де відновили 18 будинків після обстрілів РФ

29 липня 2024 14:14
Катерина Османська - Редактор
Зеленський прибув з візитом у Харківську область
Президент України Володимир Зеленський на Харківщині. Фото: ОП
Катерина Османська - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 29 липня, прибув з візитом у Харківську область. Він відвідав місто Дергачі, де минулого року відновили 18 будинків на 250 квартир.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram

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Президент розповів, що в місті Дергачі минулого року відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зараз тут тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії.

Зеленський з візитом у Харківській області
Володимир Зеленський з візитом у Харківській області. Фото: ОП

"Дякую всім, хто залучений до цієї роботи, хто повертає нормальність життя для всіх українців. І дякую нашим людям, які захищають та оберігають своє місто, свою громаду та вірять в Україну", — сказав Зеленський. 

Також відомо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів главі держави про проєкт зі спорудження підземних блоків обласної лікарні, де мають намір облаштувати й операційні.

Зеленський з Синєгубовим у Харківській області
Володимир Зеленський та Олег Синєгубов. Фото: ОП

За його словами, загалом на Харківщині зараз реалізують 70 проєктів із відбудови житлового фонду й лікарень. Вони фінансуються коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, 29 липня Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій з професійним святом та показав кадри роботи спецпризначенців. 

Також бійців ССО ЗСУ привітав й Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Головком подякував кожному військовослужбовцю за службу, стійкість, мужність і за кожного знищеного окупанта. 

Володимир Зеленський Харківська область обстріли війна в Україні

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