Президент Зеленский посетил военных в харьковской больнице

Президент Владимир Зеленский в Харьковской больнице. Фото: Офис Президента

В одну из харьковских больниц, где находятся раненые военнослужащие, приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Он вручил награды защитникам Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины в четверг, 16 мая.

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По словам Президента, он приехал к военным, которые получили ранения в боях за Харьковщину. Зеленский вручил государственные награды бойцам, отдавшим свое здоровье ради обороны Украины.

Президент поблагодарил всех участников боевых действий, а также медиков, которые спасают жизнь воинов не только на фронте, но и в больницах.

Верховный главнокомандующий пожелал ребятам быстрого выздоровления и крепкого здоровья, а также мирного неба и победы в войне с россиянами.

Напомним, 16 мая президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и обсудил ситуацию с военными действиями на севере Харьковщины.

Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих.