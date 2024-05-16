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Зеленский посетил раненых украинских защитников в Харькове

16 мая 2024 14:48
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Президент Зеленский посетил военных в харьковской больнице
Президент Владимир Зеленский в Харьковской больнице. Фото: Офис Президента
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В одну из харьковских больниц, где находятся раненые военнослужащие, приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Он вручил награды защитникам Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины в четверг, 16 мая.

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По словам Президента, он приехал к военным, которые получили ранения в боях за Харьковщину. Зеленский вручил государственные награды бойцам, отдавшим свое здоровье ради обороны Украины.

Президент поблагодарил всех участников боевых действий, а также медиков, которые спасают жизнь воинов не только на фронте, но и в больницах.

Верховный главнокомандующий пожелал ребятам быстрого выздоровления и крепкого здоровья, а также мирного неба и победы в войне с россиянами.

Напомним, 16 мая президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и обсудил ситуацию с военными действиями на севере Харьковщины.

Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих.

Владимир Зеленский
ВСУ
Харьков
больницы
Украина
награда
война в Украине
ранение

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