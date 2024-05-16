Президент Зеленский посетил военных в харьковской больнице

Зеленский посетил раненых украинских защитников в Харькове
В одну из харьковских больниц, где находятся раненые военнослужащие, приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Он вручил награды защитникам Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины в четверг, 16 мая.
Зеленский посетил военных в больнице Харькова
По словам Президента, он приехал к военным, которые получили ранения в боях за Харьковщину. Зеленский вручил государственные награды бойцам, отдавшим свое здоровье ради обороны Украины.
Президент поблагодарил всех участников боевых действий, а также медиков, которые спасают жизнь воинов не только на фронте, но и в больницах.
Верховный главнокомандующий пожелал ребятам быстрого выздоровления и крепкого здоровья, а также мирного неба и победы в войне с россиянами.
Напомним, 16 мая президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и обсудил ситуацию с военными действиями на севере Харьковщины.
Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих.
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