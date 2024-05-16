Президент Зеленський відвідав військових у харківській лікарні

Президент Володимир Зеленський у харківській лікарні. Фото: Офіс Президента

В одну із харківських лікарень, де перебувають поранені військовослужбовці, приїхав Президент України Володимир Зеленський. Він вручив нагороди захисникам Харківщини.

Про це повідомила пресслужба Президента України у четвер, 16 травня.

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За словами Президента, він приїхав до військових, які отримали поранення у боях за Харківщину. Зеленський вручив державні нагороди бійцям, які віддали своє здоров'я для оборони України.

Президент подякував усім учасникам бойових дій, а також медикам, які рятують життя воїнів не лише на фронті, але і в лікарнях.

Верховний головнокомандувач побажав хлопцям швидкого одужання та міцного здоров'я, а також мирного неба і перемоги у війні з росіянами.

Напомним, сегодня Президент находится с рабочей поездкой в ​​Харькове. Глава государства уже провел там Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили ситуацию на севере Харьковщины.

Зеленський під час візиту у Чернівці нагородив поранених військовослужбовців.