Зеленский посетил и наградил украинских воинов в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский награждает военных. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Он встретился с украинскими воинами на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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"Харьковская область. Целый день работы в регионе. Наши воины. Купянский, Лиманский направления. Горжусь каждым защитником, каждой защитницей!", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский с военными. Фото: ОП

Совещания с военными

Глава государства также провел совещания с военными, Службой безопасности Украины, областной полицией и заслушал доклад генерала Александра Сырского.

Владимир Зеленский с военными. Фото: ОП

"Совещание со всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. Ключевые вопросы — энергетика и восстановление. Сегодня проведу отдельное совещание с чиновниками по состоянию выполнения поручений, которые давались", — добавил Зеленский.

Владимир Зеленский в Харьковской области. Фото: ОП

Напомним, во вторник, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады, воюющие на Купянско-Лиманском направлении и обсудил с ними ситуацию на фронте. Кроме этого, украинский лидер провел совещания по подготовке к отопительному сезону в Харьковской области.