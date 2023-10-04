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Зеленський відвідав та нагородив українських воїнів на Харківщині

4 жовтня 2023 11:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський відвідав та нагородив українських воїнів на Харківщині
Президент України Володимир Зеленський нагороджує військових. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область. Він зустрівся з українськими воїнами на Куп'янському та Лиманському напрямках. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Візит на Харківщину

"Харківщина. Цілий день роботи в регіоні. Наші воїни. Купʼянський, Лиманський напрямки. Пишаюся кожним захисником, кожною захисницею!", — наголосив він.

візит Зеленського на Харківщину
Володимир Зеленський з військовими. Фото: ОП

Наради з військовими 

Також глава держави провів наради з військовими, Службою безпеки України, обласною поліцією та заслухав доповідь генерала Олександра Сирського.

візит Зеленського на Харківщину
Володимир Зеленський з військовими. Фото: ОП

"Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання — енергетика та відбудова. Сьогодні проведу окрему нараду з урядовцями щодо стану виконання доручень, які давалися", — додав Зеленський. 

візит Зеленського на Харківщину
Володимир Зеленський на Харківщині. Фото: ОП

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку й обговорив з ними ситуацію на фронті. Окрім цього, український лідер провів наради щодо підготовки до опалювального сезону на Харківщині. 

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