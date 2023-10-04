Зеленський відвідав та нагородив українських воїнів на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський нагороджує військових. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область. Він зустрівся з українськими воїнами на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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"Харківщина. Цілий день роботи в регіоні. Наші воїни. Купʼянський, Лиманський напрямки. Пишаюся кожним захисником, кожною захисницею!", — наголосив він.

Володимир Зеленський з військовими. Фото: ОП

Наради з військовими

Також глава держави провів наради з військовими, Службою безпеки України, обласною поліцією та заслухав доповідь генерала Олександра Сирського.

Володимир Зеленський з військовими. Фото: ОП

"Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання — енергетика та відбудова. Сьогодні проведу окрему нараду з урядовцями щодо стану виконання доручень, які давалися", — додав Зеленський.

Володимир Зеленський на Харківщині. Фото: ОП

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку й обговорив з ними ситуацію на фронті. Окрім цього, український лідер провів наради щодо підготовки до опалювального сезону на Харківщині.