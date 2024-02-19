Зеленский встретился с военными на Купянском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт батальона 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, защищающей Купянск Харьковской области. Он поблагодарил за защиту.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 19 февраля.
Зеленский в Харьковской области
Украинский лидер обсудил важные вопросы с комбригом, пообщался с военными и вручил им награды.
"Спасибо от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!" — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.
Также он подчеркнул, что битва за Авдеевку продолжается. Он поблагодарил всех воинов, работающих на оборону, а также всех, кто помогает бойцам.
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