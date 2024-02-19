Зеленский встретился с военными на Купянском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский с военными. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт батальона 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, защищающей Купянск Харьковской области. Он поблагодарил за защиту.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Зеленский в Харьковской области

Украинский лидер обсудил важные вопросы с комбригом, пообщался с военными и вручил им награды.

Украинский военный и президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский и украинский военный. Фото: ОП

"Спасибо от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет!" — добавил Зеленский.

Украинские военные. Фото: ОП

Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

Также он подчеркнул, что битва за Авдеевку продолжается. Он поблагодарил всех воинов, работающих на оборону, а также всех, кто помогает бойцам.