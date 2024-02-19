Зеленський зустрівся з військовими на Куп'янському напрямку
Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ Харківської області. Він подякував за захист.
Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 19 лютого.
Зеленський у Харківській області
Український лідер обговорив важливі питання з комбригом, поспілкувався з військовими, а також вручив їм нагороди.
"Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!" — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо.
Також він наголосив, що битва за Авдіївку продовжується. Він подякував усім воїнам, які працюють на оборону, а також усім, хто допомагає бійцям.
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