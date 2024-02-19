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Зеленський зустрівся з військовими на Куп'янському напрямку

19 лютого 2024 14:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся з військовими на Куп'янському напрямку
Президент України Володимир Зеленський з військовими. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ Харківської області. Він подякував за захист.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 19 лютого.

Зеленський у Харківській області

Український лідер обговорив важливі питання з комбригом, поспілкувався з військовими, а також вручив їм нагороди. 

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Український військовий та президент Володимир Зеленський. Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський та український військовий. Фото: ОП

"Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!" — додав Зеленський.

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Українські військові. Фото: ОП

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо. 

Також він наголосив, що битва за Авдіївку продовжується. Він подякував усім воїнам, які працюють на оборону, а також усім, хто допомагає бійцям.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
Харківська область
Куп'янськ
президент

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